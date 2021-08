Série C: Com desfalque de goleiro titular, Ypiranga-RS tenta se manter isolado na liderança

Erechim, RS, 06 (AFI) – Focado em manter a liderança isolada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ypiranga-RS volta a campo na manhã deste sábado (07) para uma missão complicada. Isso porque, o time gaúcho irá receber o embalado Mirassol, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, logo às 11h. Para o duelo, o técnico Junior Rocha tem um desfalque certo para armar o time titular.

Isso porque, o goleiro Deivity levou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Paraná e agora cumpre suspensão automática. Renato e Allan disputam a titularidade na meta do Canarinho, mas o comandante só deve confirmar quem será o titular e o restante dos onze inciais, momentos antes da partida.

O que se sabe é que Muriel, Kanu, Revson e Quirino jogam pendurados. Já o zagueiro colombiano Salazar, que foi contratado durante esta semana, teve seu nome regularizado junto ao BID da CBF e também poderá atuar, mas deve começar a partida no banco de reservas.

Sendo assim, o Canarinho deve ir a campo com a seguinte formação: Renato (Allan); Muriel, Douglas, Kanu e Jonatha; Fidelis, Silvano, Clayton e Sodré; Quirino e Dico.