Série C: Com dúvida na lateral e desfalque no meio, Paysandu recebe o Floresta

Belém, PA, 27 (AFI) – Há dois jogos sem perder, o Paysandu recebe o Floresta, neste sábado, às 19h, no estádio do Curuzu. O duelo é válido pela 14° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Papão está bem na competição e ocupa a terceira posição com 20 pontos, apenas uma a menos que o líder Manaus, Ou seja, pode assumir a ponta ainda neste final de semana.

DESFALQUE

Para o confronto, o volante Bruno Paulista não entrará em campo. É o quarto jogo seguido que ele não atua pela equipe, um por suspensão e os outros três pelo problema no joelho esquerdo.

DÚVIDA

O lateral-esquerdo Diego Matos é dúvida por uma contusão no tornozelo esquerdo. Quem deve assumir a vaga é Marcelo, que é lateral-direito de ofício.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O técnico Roberto Fonseca deve optar por um time com: Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Denilson e Marcelo; Paulo Roberto, Marino e Jhonnatan (Paulinho); Marlon, Rildo e Rafael Grampola.