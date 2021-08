Série C: Com força máxima São José-RS recebe o desesperado Paraná

Porto Alegre, RS, 27 (AFI) – Sem conseguir engrenar na competição e sem vencer há três jogos, o São José recebe o desesperado Paraná, no estádio Passo D´areia. A partida acontece às 18h, no domingo, válida pela 14° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Zeca ocupa a oitava colocação e soma 13 pontos, três a menos que rival direto, Paraná.

ESTÁ COMPLETO

Para o confronto direto, o técnico Pingo poderá contar com força máxima. Não já jogadores lesionados ou no departamento médico.

TREINAMENTO

A equipe segue se preparando, e nesta semana realizou os treinamentos táticos no próprio estádio. Jogando em casa, o time tem a vantagem de não precisar se desgastar com viagem e outros procedimento de uma partida fora de casa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Buscando manter um padrão a equipe deve entrar em campo com: Fábio Rampi; Daniel, Bruno Jesus, Jadson e Alessandro Vinícius; Lissando, Everton Bala, Crystopher e Gabriel Lima; Mazola e Maradona