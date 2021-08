Série C: Com melhor campanha, técnico do Ypiranga-RS mantém invencibilidade em casa

Erechim, RS, 9, (AFI) – O Ypiranga-RS, do técnico Júnior Rocha, conquistou mais uma vitória no Brasileiro da Série C. Em jogo válido pelo Grupo B, no último sábado (07), fez 1 a 0 no Mirassol e se mantém na liderança isolada com a melhor campanha na competição. São 23 pontos ganhos e um aproveitamento de 69%.

Com mais uma vitória, o time de Junior Rocha chega a sete em 11 jogos e tem o melhor ataque. Novamente o fator casa vem sendo fundamental, pois o time mantém uma invencibilidade de seis jogos, com cinco vitórias e um empate, além de ter conquistado vitórias importantes fora de casa.

JOGO DIFÍCIL

O time terá pela frente mais uma partida nos seus domínios, desta vez diante do Criciúma, que foi um dos dois clube que venceu o Canarinho no primeiro turno.

“Uma vitória muito importante e temos sido muito eficientes jogando em casa e sabemos o quanto é importante você conquistar três pontos em seu domínio e claro pontuar fora e temos tido esse equilíbrio na competição”, disse o treinador.

O TRABALHO

O treinador chegou ao Ypiranga para disputa do Campeonato Gaúcho e realizou um bom campeonato. Ficando apenas a dois pontos de disputar a semifinal, além de levar a equipe a segunda fase da Copa do Brasil.

Em seu comando já são 24 jogos, com a marca de 11 vitórias, sete empates e seis derrotas, com o ataque fazendo 41 gols, durante o Brasileiro da Série C.

FIEL

Chegou a ser sondado pelo Londrina-PR para disputa da Série B, mas tem objetivo busca acesso com o Canarinho.

“Estamos realizando uma boa campanha, mas sempre em busca de uma melhora e não é porque estamos na liderança que vamos nos acomodar e agora é momento de buscar os resultados positivos, pois a competição entrou em uma fase que não se pode errar e nosso principal objetivo no momento é busca a classificação”, disse.

