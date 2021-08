Série C: Com Pingo, São José chega com moral para duelo sulista contra o Criciúma

Porto Alegre, RS, 08 (AFI) – O São José chega com moral para o duelo sulista contra o Criciúma nesta segunda-feira, às 20 horas, no Heriberto Hulse, no encerramento da 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O técnico Pingo deu uma nova cara ao Zequinha. A ideia era repetir o mesmo time da rodada passada, mas o volante Marco foi expulso e cumprirá suspensão. Pablo deve ficar com a vaga.

“Vamos enfrentar um grande time, que ainda não perdeu em casa. Temos que ter cuidado, mas nossa estratégia está muito bem definida e vamos para lá para fazer um grande jogo”, disse Pingo.

A briga do São José é contra o rebaixamento. Aliviado pelo triunfo, por 4 a 2, sobre o Botafogo, o Zequinha aparece no oitavo lugar com 11 pontos, a dois da degola.

SÃO JOSÉ – Fábio; Daniel, Jadson, Bruno e Marcelo; Pablo, Everton Bala, Crystopher e Gabriel Lima; Mazola e Claudio Maradona.