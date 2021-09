Série C: Criciúma acerta com ex-Guarani e Figueirense e aguarda Vila Nova para confirmar reforço

Criciúma, SC, 30 (AFI) – De olho no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma deve anunciar nas próximas horas um reforço de peso para o ataque. O atacante Henan, ex-Guarani e Figueirense, já acertou salários e outros detalhes com o time carvoeiro e aguarda a liberação do Vila Nova para ser oficializado como novo reforço para a Série C.

Henan fez sua última partida com a camisa do Vila Nova no empate sem gols diante do Vitória, ficando fora da equipe na derrota por 3 a 2 diante do Botafogo e na vitória, por 1 a 0, contra o Avaí. São 61 jogos com a camisa do clube goiano e 16 gols marcados.

Além de Guarani, Figueirense e Vila Nova, Henan passou por Ferroviária, Botafogo-SP, São Bento, Santo André, São Bernardo, Red Bull Brasil e Comercial. Tem experiência no futebol da Coreia do Sul. No Criciúma, o jogador chega para brigar por posição com nomes como Marcão, Silvinho e Fellipe Mateus.

Henan acertou com o Vila Nova

SITUAÇÃO

A expectativa da diretoria do Criciúma é anunciar a contratação do jogador antes do duelo contra o Paraná, marcado para sábado, às 19h, no estádio Durival Britto, pela 15ª rodada da Série C.

O Criciúma é o terceiro colocado, com 26 pontos, contra 27 de Ypiranga e Novorizontino. O Ituano, com 25, fecha o G-4 do Grupo B.