Série C: Criciúma acerta com zagueiro Henrique, que rescindiu seu contrato com Caxias

Criciúma – O Criciúma está muito próximo de anunciar mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O time carvoeiro acertou com o zagueiro Henrique, que vinha disputando a Quarta Divisão nacional com a camisa do Caxias. O jogador já rescindiu com a equipe grená e é aguardado em Criciúma para assinar contrato e fazer exames médicos.

Henrique tem 25 anos e passagens pelas categorias de base do Grêmio e do Avaí, antes de se profissionalizar no clube catarinense. Passou ainda por ABC e Ypiranga. Pelo Caxias, fez 14 jogos e marcou dois gols.

Henrique está deixando o Caxias

O defensor chega para brigar por posição com Rodrigo e Marcel Scalese, hoje titulares sob o comando do técnico Paulo Baier. O treinador ainda conta com nomes como o de Jessé para a posição.

SÉRIE C

Vindo de três vitórias seguidas na Série C, o Criciúma aparece na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos 26 pontos do Ypiranga. O próximo desafio é diante do Novorizontino, na sexta-feira, às 20h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).