Série C: Criciúma anuncia saída de atacante após apenas seis jogos e nenhum gol

Criciúma, SC, 16 (AFI) – Seis jogos e nenhum gol. É com esse retrospecto que o atacante PH deixa o Criciúma. Contratado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o jogador chegou a um acordo com a diretoria e deixou o clube catarinense nesta segunda-feira.

“O Criciúma anunciou o encerramento das atividades profissionais, em comum acordo, do atacante PH. O clube agradece os serviços prestados pelo atleta e deseja sucesso nos próximos desafios”, diz a nota oficial do Tigre.

PH tem 27 anos e foi contratado junto ao Hercílio Luz, mas teve poucas chances e quando esteve em campo não agradou.

GOL CONTRA NA SÉRIE C!

Após desencantar fora de casa ao vencer o Ypiranga, o Criciúma já foca no desafio contra o lanterna Oeste no próximo domingo (22), às 11 horas, pela 13ª rodada. Ao menos, esse duelo será no Heriberto Hülse, onde o Criciúma ostenta aproveitamento de 100% – seis jogos e seis vitórias.

O Criciúma ocupa a terceira colocação com os mesmos 23 pontos do líder Ypiranga e do vice Novorizontino.