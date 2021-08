Série C: Criciúma anuncia zagueiro que estava no Avaí

Criciúma, SC, 24 (AFI) – Depois de apresentar o volante Renan Areis, o Criciúma confirmou mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C. Nesta terça-feira, anunciou a chegada do do zagueiro Zé Marcos, que estava no rival Avaí. Segundo o clube, o jogador já está integrado ao elenco comandado pelo técnico Paulo Baier.

CARREIRA

José Marcos Alves Luis, de 23 anos, foi revelado pelo Athletico-PR. Com as boas atuações na base, foi convocado para a seleção brasileira Sub-15 e na sequência conquistou o Sul-Americano Sub-17, em 2015.

O zagueiro ainda teve passagens pelo futebol da Sérvia e de Montenegro entre 2017 e 2019 e logo depois se transferiu para o Avaí, onde atuou nas últimas temporadas.

SÉRIE C

Vindo de três vitórias seguidas, o Criciúma aparece na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos 26 pontos do primeiro colocado Ypiranga. O próximo desafio é diante do Novorizontino, na sexta-feira, às 20h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 14ª rodada.