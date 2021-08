Série C: Criciúma apresenta volante Renan Areias que fala em acesso: ‘Nosso grande objetivo’

Criciúma, SC, 24 (AFI) – Anunciado como reforço na última sexta-feira (20), o volante Renan Areias enfim foi apresentado oficialmente como reforço do Criciúma para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C e falou pela primeira vez como jogador do time catarinense no começo da tarde desta terça-feira (24). Ele chega com a missão de ajudar a sua nova equipe a se classificar para a próxima fase e seguir vivo na briga pelo acesso.

“Estou com uma expectativa enorme e muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Sei que o Tigre tem uma torcida fantástica e fanática, que apoia todo momento. Era isso que eu desejava e vamos trabalhar para conquistar o grande objetivo da temporada”, afirmou Renan em suas primeiras palavras como atleta do Criciúma.

Aos 23 anos, o defensor já treina com o elenco do Criciúma e participou normalmente da atividade realizada no Centro de Treinamento Antenor Angeloni ao lado dos novos companheiros. Revelado pelo Corinthians, Areias chegou a jogar na base da Seleção Brasileira, onde conquistou o Sul-Americano Sub-17, em 2015.

Depois disso, como profissional teve uma passagem pelo Red Bull Brasil, antes de se aventurar no futebol internacional, onde jogou por Roeselare, da Bélgica e Ashdod e no Hapoel Iksal, de Israel. Nesta temporada voltou ao Brasil, onde estava disputando a Série B pelo Confiança.

Vindo de três vitórias seguidas na Série C, o Criciúma aparece na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos 26 pontos do Ypiranga. O próximo desafio é diante do Novorizontino, na sexta-feira, às 20h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).