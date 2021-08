Série C: Criciúma contrata volante que estava no Confiança e com passagens pela Bélgica

Sorocaba, SP, 20 (AFI) – Nesta tarde de sexta-feira, o Criciúma anunciou a contratação do volante Renan Areias, que estava no Confiança. O jogador chega para a reta final da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atleta de 23 anos já chegou no Centro de Treinamento Antenor Angeloni, foi integrado ao grupo e já participou dos treinamentos.

PASSAGEM NA SELEÇÃO

Ainda jovem, o volante chegou a ser convocado para as categorias de base da Seleção Brasileira. E em 2015, conquistou o Sul-Americano Sub-17.

CLUBES

Revelado na base do Corinthians, o Renan Areias passou pelo Red Bull Brasil (na época não havia RB Bragantino) e logo depois rumou ao futebol internacional. Passou pelo futebol belga, no Roeselare e depois foi para Israel, onde jogou no Ashdod e no Hapoel Iksal. Recentemente, retornou ao Brasil e estava no Confiança.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada da Série C, o Tigre joga no domingo, às 11h, contra o Oeste, em casa.