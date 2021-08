Série C: Criciúma dispensa atacante de apenas um gol em 16 jogos

Criciúma, SC, 02 (AFI) – O Criciúma anunciou, nesta segunda-feira, a dispensa do atacante Uilliam Barros, que foi contratado nesta temporada, mas não agradou e estava fora dos planos do técnico Paulo Baier.

“O Criciúma informa que o atacante Uilliam Barros não faz mais parte do elenco tricolor. O clube agradece os serviços prestados pelo atleta e deseja sucesso nos próximos desafios”, diz a nota oficial do clube catarinense.

Uilliam Barros não deve deixar saudade. Em 16 jogos, ele fez apenas um gol e ainda participou do elenco rebaixado no Campeonato Catarinense. Revelado pelo Fortaleza, ele passou por Altos-PI, Sampaio Corrêa, Ferroviária, Operário-PR e Paysandu.

PELA LIDERANÇA!

De olho no duelo contra o Ituano na quarta-feira, às 17 horas, no Novelli Júnior, em Itu, pela décima rodada da Série C, o Criciúma se concentrou no Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba no domingo e realiza treinamento na tarde desta segunda-feira.

LANTERNA TRICOLOR!

O jogo contra os paulistas é de seis pontos e vale a liderança do Grupo B. O Criciúma ocupa a terceira colocação com 17 pontos, um a mais do que o Ituano e dois a menos do que o líder Ypiranga.