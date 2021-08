Série C: Criciúma inicia viagem rumo a Erechim e foca em embalar para seguir no G4 do Grupo B

Criciúma, SC, 11 (AFI) – A vitória por 2 a 1 em cima do São José-RS ficou para trás, e o Criciúma já está em reta final de preparação para mais um duelo do Grupo B da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Focado em se manter no G4, o time catarinense terá mais um rival gaúcho pela frente, nesta sexta-feira (13), na abertura da 12ª rodada, quando visita o Ypiranga-RS, no Estádio Colosso da Lagoa, às 20h.

Tanto que na manhã desta quarta-feira (11), o Criciúma já fez seu último treino de preparação em seu Centro de Treinamento e depois seguiu viagem para o interior gaúcho. Na atividade, o técnico Paulo Baier realizou um trabalho tático de posicionamento, seguido de um treino técnico. O comandante falou do que espera para o próximo jogo.

“Estamos vindo de um jogo bom, que meu time foi muito guerreiro dentro de campo. O foco é manter o que fizemos contra o São José, agora diante do Ypiranga. Nosso objetivo segue sendo os três pontos para seguirmos na parte de cima da tabela. Sabemos que vamos ter uma difícil missão, mas vamos em frente”.

Já em solo gaúcho, o Criciúma irá realizar uma atividade no final da tarde de quinta-feira (12), no campo do Atlântico de Erechim. Atualmente, a equipe catarinense aparece na quarta posição da tabela com 20 pontos. Em onze jogos são seis vitórias, dois empates e três derrotas.