Série C: Criciúma tem força máxima para confronto direto pela liderança

Criciúma, SC, 26 (AFI) – O técnico Paulo Baier vai escalar o Criciúma com o que tem de melhor à disposição no confronto desta sexta-feira, contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Sem nenhum novo desfalque, por contusão ou suspensão, em relação a vitória sobre o Oeste, por 3 a 1, no último final de semana, Paulo Baier vai apostar na manutenção do time tricolor.

Assim, a escalação do Criciúma é: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Dudu Vieira, Arilson e Dudu Figueiredo; Maranhão, Silvinho e Marcão.

O Criciúma dorme na liderança do Grupo B com um empate, pois tem os mesmos 26 pontos do líder Ypiranga, que só entra em campo no domingo e leva a melhor no saldo de gols (9 a 3).

Além disso, a vitória deixa a classificação para as quartas de final da Série B bem encaminhada. Neste momento, a diferença para o quinto colocado Botafogo-SP é de sete pontos, faltando cinco rodadas.