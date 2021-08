Série C: De técnico novo, Jacuipense-BA tenta desencantar para sair da zona de rebaixamento

Riachão do Jacuipe, BA, 06 (AFI) – Contratado para substituir Jonilson Veloso, o técnico Luizinho Lopes irá fazer a sua estreia a frente do Jacuipense-BA neste sábado (07). Vindo de cinco empates seguidos, a equipe baiana está focada em sair da zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C e para isso, precisa de um bom resultado diante da Tombense-MG, fora de casa, no interior de Minas Gerais, às 15h.

“Nós estamos dentro de uma zona desconfortável, então, primeiro temos que sair dessa zona. A Série C é uma competição muito equilibrada, e nós não podemos estar pensando agora só na classificação, sem antes sair da zona de rebaixamento. No momento, trabalhamos para isso”, analisou o novo treiandor.

Para a partida, Luizinho Lopes tem dois desfalques certos. Afinal, o meia Danilo Rios foi expulso na última partida e agora cumpre suspensão. Mesma situação do zagueiro e capitão Kanu, que levou o terceiro cartão amarelo e também fica de fora. De qalquer forma, treinador não deve fazer grandes mudanças na base titular.

“Preciso ter a expertise para nesses poucos dias (de trabalho) tentar criar alguma situação diferente, dar continuidade a algo que já vinha funcionando e naturalmente com o tempo fazer as modificações necessárias. Porém, para esse jogo, contamos com atitude, confiança e acreditar que é possível. Está na hora de virarmos a chave para obter uma vitória”, afirmou o treinador.

Até por conta disso, o Jacuipense deve ir a campo neste sábado (07) com seguinte formação: Jean; Railan, Renato, Railon e Vicente; Charles, Dedeco, Dionísio e Jeremias; Thiaguinho e Bambam.