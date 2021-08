Série C: Depois de cinco empates seguidos, Ferroviário se reapresenta e técnico mostra confiança pela classificação

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Focado em retornar ao G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C depois de cinco empates seguidos – o último uma igualdade sem gols contra a Tombense-MG neste sábado (21) – o Ferroviário se reapresentou neste começo de semana, focado na reabilitação para voltar a brigar por uma vaga na próxima fase.

Na atividade, os atletas que não atuaram na última partida realizaram jogo-treino diante da equipe sub-20 do próprio Ferrão, e venceram pelo placar de 1 a 0, com gol anotado pelo meia Marcos Vinícius. Os demais atletas realizaram treino regenerativo na academia. Apesar de vir de um jejum de vitórias, o técnico Francisco Diá ainda acredita na classificação.

“Eu acredito muito ainda nessa classificação. Nós temos 15 pontos a disputar, e eu acredito que com nove tem total condição de ir em busca dessa classificação”, disse o comandante.

Atualmente com 19 pontos, o Ferroviário aparece na sexta colocação – com a mesma pontuação do Tombense, que é o primeiro time dentro do G4 – mas, fica atrás nos critérios de desempate. A equipe volta a campo neste sábado (28) quando recebe o Jacuipense-BA, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h.