Série C: Desesperado e com força máxima, Paraná visita o São José-RS

Curitiba, PR. 27 (AFI) – Vivendo situação muito delicada na competição e com grandes chances de cair, o Paraná visita o São José-RS. O duelo acontece no domingo, às 18h, acontece non Passo D´Areia e é válido pela 14° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo é de vital importância para a equipe, já que o São José está apenas três pontos na frente.

O Tricolor é o vice-lanterna com dez pontos e conquistou apenas duas vitórias.

RETORNO

O zagueiro Jonathan Costa volta após cumprir suspensão.

TODOS ILESOS

Na última partida, todos que estavam pendurados permaneceram sem levar cartão, ou seja, estão aptos para o jogo. Alex Murici e Bryan foram disciplinados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Silvio Criciúma, que tem força máxima, deve ir com: Bruno Grassi; Alex Murici, Vinicius Guarapuava, Jonathan Costa e Danilo; Kriguer, Moisés Gaúcho, Janderson e Sillas; Eberê e Reis.