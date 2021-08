Série C: Diferente de outros, treinador do Manaus-AM exige empolgação: ‘Temos que desfrutar o momento’

Manaus, AM, 09 (AFI) – Era apenas a segunda partida do Manaus-AM sob o comando de Evaristo Piza e contra um adversário que, no primeiro turno, venceu de goleada por 5 a 0. O Gavião do novo treinador, porém, bateu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C.

Evaristo Piza somou seis pontos em duas partidas, desde a chegada, e deu ânimo para a sequência. Antes da apresentação, o Manaus estava há quatro sem ganhar. Outra conquista no último domingo foi a defesa. Saiu de campo sem ser vazada com grande atuação do reserva Gleibsson, o mesmo do massacre de 5 a 0.

‘PARA TODOS OS COLORADOS’

EMPOLGAÇÃO, POR FAVOR

Tem treinador que não gostam de falar muito sobre comemorações e prefere focar sempre na próxima partida. Evaristo Piza é um pouco diferente. Ele reconhece a importância dos triunfos para o Manaus e quer saborear, mas alertou sobre o famoso “pés no chão”.

“Ganhar é muito importante. A gente tem que comemorar bastante não só a vaga no g4, mas o grupo está trabalhando para isso. Nos deixa muito contentes. Temos que desfrutar o momento, comemorar que eles foram valentes, os atletas competindo bastante, num horário difícil de jogar. Só que com os pés no chão. Vamos para Fortaleza fazer mais um grande jogo e buscar mais um grande objetivo.”

NADA DE PHILIP

Evaristo Piza, mais uma vez, não relacionou Philip para a partida. Na estreia, a ausência já levantou dúvidas. Em dois jogos consecutivos, então… O comandante garante que a oportunidade vai aparecer, naturalmente.

“Tinham meias para tirar o time de trás, Allan Dias e Douglas Lima, e tinham jogadores de velocidade, o João, o Erivelton e o Vitinho. Nada contra o Philip, semana está aberta novamente, vamos trabalhar e vamos ver dia a dia de trabalho a hora que ele tiver oportunidade, que ele possa fazer o melhor e ganhar novamente o espaço.”

PARTIU FORTALEZA

O Manaus volta a campo no próximo sábado (14) contra o Floresta-CE, fora de casa. A partida, válida pela 12ª rodada, será no Estádio Domingão, às 15 horas.