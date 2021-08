Série C: Diretoria do Criciúma-SC não bobeia e renova com um dos principais nomes

Criciúma, SC, 27 (AFI) – Arilson é um dos grandes responsáveis pela ótima campanha do Criciúma-SC no Campeonato Brasileiro Série C. O volante atuou 13 partidas, desde a chegada em maio, e se tornou xodó de Paulo Baier no meio de campo. A diretoria, então, não foi boba e renovou contrato até o fim de 2021.

A confirmação se dá horas antes do importante confronto desta sexta-feira, que abre a 14ª rodada, com o Novorizontino-SP, no Jorge Ismael de Biasi, às 20 horas. O Criciúma, apesar de também somar 26 pontos, está na vice-liderança, atrás do Ypiranga-RS, por conta da desvantagem no saldo de gols (3 a 9). O adversário é o terceiro, com 24.

Faltam apenas cinco partidas para o término da Fase de Grupos e o Criciúma está a sete pontos do quinto Botafogo-SP e sexto colocado Figueirense-SC, muito próximo da classificação. Fator mais do que fundamental para a extensão do vínculo.

“Vim com um propósito e estou empenhado com meus companheiros. A torcida está acompanhando todo o nosso trabalho para conquistar as vitórias e o objetivo principal deste ano.”