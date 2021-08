Série C: Dois jogadores abandonam o barco e pedem para deixar o Paraná

Curitiba, PR, 15 (AFI) – Na luta contra o rebaixamento, o Paraná sofreu duas baixas para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C: o zagueiro Romulo Costa e o atacante Erivan.

De acordo com comunicado do clube, os dois jogadores pediram as rescisões dos contratos e a diretoria tricolor acabou aceitando.

“O zagueiro Romulo Costa e o atacante Erivan não fazem mais parte do elenco paranista. A pedido dos atletas, os contratos foram rescindidos e eles estão livres no mercado. Agradecemos pelos serviços prestados durante este tempo que estiveram conosco”, disse o clube em nota oficial.

Romulo Costa e Erivan, porém, não vão deixar saudades no Paraná. O primeiro fez apenas cinco partidas com a camisa tricolor, enquanto o atacante entrou em campo três vezes.

A situação do Paraná no Grupo B da Série C é delicada. Com apenas nove pontos, o Tricolor é o penúltimo colocado e neste momento estaria rebaixado.

Nesta segunda-feira, o time faz um confronto direto contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, no encerramento da 12ª rodada. Depois disso, faltarão apenas mais quatro jogos.