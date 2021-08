Série C: Domingo pode definir a temporada do Paraná-PR: ‘Se perdemos, já era’

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Se o Paraná-PR quiser permanecer no Campeonato Brasileiro Série C, precisa vencer o próximo duelo, o mais importante da temporada, até o momento. O time visita o São José-RS, no Francisco Novelleto, às 18 horas do domingo, naquele que pode ser a definição do ano de 2021.

O Zeca é primeiro fora da zona de rebaixamento, na oitava colocação, com 13 pontos. Três acima do Paraná, que está em nono e abre a degola. Ou seja, só a vitória interessa. O São José tem vantagem no saldo por dois gols e, por isso, até o tamanho do placar merece atenção.

NO PRIMEIRO TURNO, DEU PARANÁ

NÃO PODE PERDER

Um dos grandes pilares da equipe atende pelo nome de Moisés Gaúcho. O volante que, inclusive, marcou o gol do empate em 1 a 1 contra o Ituano-SP, coloca o confronto direto como a última chance.

“Precisamos buscar o resultado para conseguir passar eles (na classificação), mas o fundamental é não perder lá. Se nós perdermos lá, podemos atirar as coisas para o ar e já era.”

DURO NAS PALAVRAS

O jogador de 26 anos ainda deu um recado bastante sincero e forte. A situação dentro e fora de campo é muito ruim. Além da posição na tabela, o Paraná sofre com dívidas, atraso salarial e problemas com a investidora FDA Sports.

Moisés Gaúcho, porém, confia na reviravolta e garante “no clube, não tem vagabundo, não tem moleque”.

“Com certeza vamos sair dessa. A gente tem trabalhado bastante. A semana foi difícil, bastantes problemas extracampo, mas acredito que as coisas vão melhorar, vão ser solucionadas. Quando entramos em campo, nós só pensamos no resultado.”

“Isso está levando muito o nome do Paraná, né, mas também os nossos nomes, de jogadores. No clube, não tem nenhum vagabundo, não tem nenhum moleque. Nosso elenco está focado e, com certeza, queremos buscar o objetivo para sair dessa situação.”