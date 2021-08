Série C: Em altos e baixos, Tombense-MG deve manter escalação para colar no G4

Tombos, MG, 06 (AFI) – Em altos e baixos dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, o Tombense-MG vem de uma dura derrota para o Paysandu, pelo placar de 1 a 0 e agora busca voltar ao caminho das vitórias para seguir na briga pelo G4 e se distanciar de vez do Z2 do Grupo A. Neste sábado (07), o Gavião ira receber o Jacuipense-BA, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 15h.

Para o duelo, o técnico Rafael Guanaes não tem nenhum desfalques por suspensão e ainda contará com o retorno do volante Rodrigo, que se recuperou de lesão e voltou a ficar a disposição, mas deve começar a partida no banco de reservas. O comandante falou do equilíbrio da chave e da importância de vencer neste momento.

“Os três pontos sempre são muito importantes porque estão acontecendo muitos empates. Então, o time que vence acaba conseguindo ganhar posições na tabela. Nesse segundo turno, o time precisa ser um mandante excepcional e, ao mesmo tempo, somar pontos fora de casa para que nosso percentual esteja próximo dos 60% e para que possamos ser um dos quatro candidatos à vaga”, disse Guanaes.

Até por conta disso, a Tombense-MG deve entrar em campo neste sábado (07) com a seguinte formação: Felipe; Yago, Moisés, Bruno Bispo e Manoel; Gustavo, Jean Lucas e Eduardo Neto; Cássio Ortega, Rubens e Marquinhos.