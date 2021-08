SÉRIE C: Em dia de duelos paulistas, destaque fica para briga pela liderança do Grupo A

Campinas, SP, 27 (AFI) – Com as brigas pela classificação e contra o rebaixamento pegando fogo, cinco partidas irão dar sequência as disputas da 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (28). Apesar do dia ter dois confrontos paulistas, o principal destaque será o duelo direto pela liderança do Grupo A, entre Tombense-MG e Manaus-AM.

Vindo embalado de uma vitória diante do Altos-PI, por 2 a 0, que aumentou a série de invencibilidade para cinco jogos e isolado na primeira colocação com 21 pontos, o time manauara vai à Tombos, visitar o time da casa, às 17h. O clube mineiro também vem em boa fase, com uma vitória e dois empates nos últimos três jogos, por isso aparece no embolado G4, com 19.

O Ituano terá uma difícil missão diante do Mirassol

Também na briga pela classificação e pela ponta do Grupo A, o Paysandu – que tem 20 pontos – recebe o Floresta-CE, no Estádio da Curuzu, às 19h. A missão do time paraense não será nada fácil, já que o rival vem de uma vitória em cima do Botafogo-PB na rodada passada, por 2 a 1 e está subindo na tabela, agora com 15 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento.

Um pouco mais cedo, às 15h, o Ferroviário-CE que também está no pelotão dos times com 19 pontos, recebe o desesperado Jacuipense-BA, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. Enquanto os donos da vem de cinco empates seguidos, o time baiano não sabe o que é vencer a oito rodadas e aparece no Z2 com 11 pontos.

SÓ JOGÃO NO GRUPO B

Já no Grupo B serão mais dois jogos, ambos duelos paulistas. Dentro do G4 com 22 pontos, o Ituano vem de três empates seguidos e tenta voltar ao caminho das vitórias para voltar a abrir distância dos adversários pela classificação. Em Itu, a equipe recebe o Mirassol, no Novelli Júnior, às 21h. O time amarelo vem em altos e baixos dentro da competição e com 16 pontos ganhos, está na parte intermediária da tabela.

Por fim, Oeste e Botafogo-SP se enfrentam na Arena Barueri, às 17h. Com foco em seguir na briga pela classificação, o time de Ribeirão Preto tem 19 pontos e tenta se reabilitar após duas derrotas seguidas. Do outro lado, já em apuros, a equipe da casa tenta o último suspiro contra o rebaixamento. Com uma vitória em 13 jogos, o clube soma apenas seis pontos.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.