Série C: Em reformulação no elenco, Manaus-AM confirma saída de volante ex-Treze-PB

Manaus, AM, 31 (AFI) – O dia dia do Manaus segue agitado. Depois de confirmar a saída do meia Allan Dias e o retorno do volante Derlan, a diretoria do Gavião do Norte confirmou mais uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, o volante Vinicius Barba pediu a rescisão contratual para acertar com outro time, que não teve nome revelado.

“O Manaus Futebol Clube oficializou nesta terça-feira (31) o fim do vínculo com o atleta Vinicius Barba, que não seguirá no clube após solicitar sua rescisão contratual, por conta de uma proposta recebida para atuar em outra equipe do futebol brasileiro. O Manaus FC agradece o atleta por toda sua dedicação pelo clube, e deseja sucesso no decorrer de sua carreira”, disse o time manaura em nota oficial.

Contratado no começo do ano após vir do Treze-PB, Barba atuou em 34 jogos com a camisa do Manaus, entre a disputa dos campeonatos amazonenses de 2020 e 2021, além da Copa Verde, Copa do Brasil e Série C.

Já sem o jogador, o Manaus está na vice-liderança do Grupo A com 21 pontos, o Manaus volta a campo no próximo sábado, contra o Jacuipense-BA, fora de casa, no Estádio Barradão.