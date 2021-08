Série C: Estádio do Botafogo-SP deve ir a leilão em novembro, presidente diz que situação não preocupa

Ribeirão Preto, SP, 18 (AFI) – O Estádio Santa Cruz, do Botafogo-SP, deve ir a leilão no dia 22 de novembro por conta de uma dívida no Refis (Refinanciamento de dívida que os clubes têm com a União). O Pantera vem sofrendo com uma crise financeira.

Apesar da dificuldade fora do campo, dentro dele, as coisas estão indo bem. O time ocupa a quarta colocação do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro, e está brigando pela liderança.

MANIFESTAÇÕES DO CLUBE

O clube ainda não se pronunciou de maneira oficial. Porém, em contato exclusivo com o Futebol Interior, o presidente Osvaldo Festucci, disse que não realizou o pagamento do Refis por conta da gestão anterior. Ainda complementou explicando que já havia saído do sistema da Receita Federal.

AGUARDA O CONGRESSO

Festucci disse que o clube está apenas aguardando a próxima oportunidade de realizar o pagamento via congresso, para resolver essa pendência.

DEFESA PRONTA E SEM PREOCUPAÇÃO

Caso necessário, o Departamento Jurídico do clube fará a defesa do clube. O mandatário ainda complementou dizendo que isso não é uma questão preocupa a ele e nem a diretoria do clube.

PRÓXIMA PARTIDA

O Pantera volta a campo no domingo, às 16h, contra o Ypiranga-RS, em duelo que pode valer a liderança do grupo.