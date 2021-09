Série C: Evaristo Piza perde invencibilidade e Manaus-AM já prepara recuperação

[ad_1]



Manaus, AM, 30 (AFI) – O Manaus-AM de Evaristo Piza conheceu a primeira derrota no último sábado, para o Tombense-MG por 2 a 1. Desde a mudança no comando técnico, o Gavião tinha três vitórias e um empate, além de alcançar o topo no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C.

Não é fora do normal e muito menos motivo para crise. O Grupo está muito equilibrado e o Tombense é um dos times na briga. Tanto é que assumiu a liderança com 22 pontos. O Manaus aparece logo atrás, com 21.

O atacante Rafhael Lucas marcou o único gol do Gavião, que saiu no segundo tempo, quando a equipe já perdia por 2 a 0. Para o atacante, porém, o Manaus mereceu a vitória e o Tombense “só” aproveitou as falhas.

“Fico feliz de ter marcado mais um gol com a camisa do Manaus, infelizmente a vitória não veio, que era o nosso objetivo. No meu modo de ver, acho que a gente foi melhor o tempo todo na partida, os gols que tomamos foram erros nosso.”

O atacante Rafhael Lucas balançou as redes para o Manaus pela segunda vez na competição. Titular em todas as partidas sob o comando de Evaristo, ele sabe que o time sequer tem tempo para lamentar a queda da invencibilidade.

“Agora é voltar para Manaus, consertar o que tem para consertar, porque a gente tem um jogo difícil na Bahia contra o Jacuipense. Temos certeza de que podemos ir lá buscar a vitória e voltar, se Deus quiser, para liderança do campeonato.”

O duelo contra o Jacuipense-BA, no Barradão é às 17 horas do sábado (04).