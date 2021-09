Série C: Ex-Avaí elogia estrutura e torcida do Criciúma e se diz pronto para jogar

Criciúma, SC, 31 (AFI) – Apresentado oficialmente pelo Criciúma, o zagueiro Zé Marcos se colocou à disposição do técnico Paulo Baier. O defensor de 23 anos não vinha jogando, mas estava treinando no Avaí, seu ex-clube. Agora, ele quer fazer parte de uma das melhores defesas da Série C do Campeonato Brasileiro – 12 gols tomados em 14 jogos.

“A parte defensiva do Criciúma vem trabalhando muito bem. Posso agregar com uma boa saída de jogo, tenho uma bola aérea muito forte também. Eu vinha treinando no Avaí, então estou bem preparado fisicamente e pronto para estrear”, disse Zé Marcos.

ELOGIOS!

O lateral foi revelado pelo Athletico-PR e, antes de chegar ao Avaí em 2019, passou por clubes de Montenegro e Sérvia, além das categorias de base da Seleção Brasileira.

“É um clube muito tradicional. É o tipo de convite que não dá para recusar. Uma torcida enorme, pude conhecer de perto por já ter trabalhado aqui. Estrutura ótima, tudo de melhor para o atleta no dia a dia. Tudo isso pesou na escolha”, comemorou.

O Criciúma é o terceiro colocado, com 26 pontos, contra 27 de Ypiranga e Novorizontino. O Ituano, com 25, fecha o G4 do Grupo B. Na próxima rodada, a visita do Criciúma é ao Durival Britto, às 19 horas do sábado (04), contra o vice-lanterna Paraná-PR.