Série C: Ex-Ponte comemora chegada ao Novorizontino: ‘Não pensei duas vezes’

Novo Horizonte, SP, 03 (AFI) – Com a ideia de reforçar ainda mais o elenco, principalmente para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Novorizontino anuncia a chegada do lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, de 28 anos. O jogador, que estava no Portimorense-POR, foi apresentado na tarde desta terça-feira (3) ao lado do presidente Genilson da Rocha Santos e já fica à disposição do técnico Léo Condé. O vínculo do defensor vai até o Campeonato Paulista de 2022.

APRESENTAÇÃO

Na apresentação oficial, Lazaroni comentou sobre vestir a camisa do Tigre na temporada 2021. O atleta fez elogios ao trabalho do Grêmio Novorizontino, se disse contente por integrar a equipe e falou sobre as primeiras interações com os novos companheiros.

“Estou muito feliz de poder colocar esse uniforme. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes, especialmente pelo trabalho sério que é desenvolvido, além da estrutura, o projeto e a ambição que a equipe tem.

Fui muito bem recebido por todos do clube, inclusive gostaria de agradecer atletas, apoio e comissão técnica pelo carinho desde quando cheguei. Já estou me sentindo em casa e espero contribuir ajudando a equipe a atingir seus objetivos”, declarou.

CARREIRA

Guilherme Henrique dos Reis Lazaroni é natural de Rio Claro-SP, nascido em 18 de novembro de 1992. Ao longo da carreira, passou por clubes como Figueirense, Fortaleza, Sport e Ponte Preta, além de vestir a camisa do Portimorense-POR. Agora no novo desafio, o lateral falou o que a torcida pode esperar dele dentro das quatro linhas com a camisa do Tigre.

“Sou um jogador bastante competitivo. O torcedor pode esperar um atleta bastante guerreiro dentro de campo e que se entrega nos setores defensivo e ofensivo.

Estou ansioso para poder atuar e dar retorno ao clube. Quero estar sempre a disposição do treinador para trabalhar firme nos jogos e poder ajudar o Novorizontino ao lado dos meus companheiros”, disse.