Série C: Ferroviário-CE segue treinando de olho no Jacuipense e técnico faz as contas para chegar a classificação

Fortaleza, CE, 25 (AFI) – Com um treino em dois períodos em grande parte da semana, o Ferroviário-CE segue se preparando para encarar o Jacuipense-BA, no próximo sábado (28), às 15h, no Estádio Elzir Cabral, com foco em somar pontos para se manter vivo na briga pela classificação no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C.

Durante a manhã, os atletas realizaram um trabalho físico na academia Valdir Sampaio sob a orientação da comissão técnica. No período da tarde, já no gramado do local da partida, o grupo participou de um trabalho técnico, onde a comissão técnica esboçou algumas formações e variações de jogo. O técnico Francisco Diá mostrou que está com as contas em dias e já tem uma meta para a classificação.

“Eu acredito muito ainda nessa classificação. Nós temos 15 pontos a disputar, e eu acredito que com nove tem total condição de ir em busca dessa classificação. Independente de onde quer que seja, com três vitórias a gente sela essa classificação. Isso eu tenho certeza. Só que a equipe parou naquelas quatro vitórias e tem um número sucessivo de empates”, disse o treinador.

Atualmente, o Ferrão está na sexta posição na tabela com 19 pontos – mesma pontuação da Tombense, primeiro time dentro do G4 – mas fica atrás nos critérios de desempate.