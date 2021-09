Série C: Ferroviário confirma retorno de Polegar, aquele mesmo?

Fortaleza, CE, 31 (AFI) – O Ferroviário confirmou a contratação do lateral Polegar até o fim da temporada. O jogador esteve no time cearense durante o estadual, mas pertencia ao América-RJ.

Polegar fez dez partidas com a camisa do Ferroviário e não marcou gols. Ele vem treinando com o grupo desde do dia 16, mas ainda não pôde fazer sua estreian a Série C do Brasileiro.

Polegar está de volta ao Ferroviário

O lateral tem 26 anos e, além do América, já atuou por clubes como Treze, Central, porto, interporto, Iraty e Grêmio Barueri.

SÉRIE C

Vindo de seis empates seguidos na Série C, o Ferroviário é o quinto colocado do Grupo A, com 20 pontos, atrás de Tombense, com 22, e Manaus, Botafogo-PB e Paysandu, todos com 21.