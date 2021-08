Série C: Ferroviário encaminha chegada de meia-atacante ‘rolezeiro’ de time da Série B

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – Brigando para seguir na cola do G4, mas vindo de três empates seguidos, o Ferroviário-CE está bem perto de anunciar a chegada de mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, o Remo está emprestando o meia-atacante Dioguinho até o final da temporada.

O anuncio oficial deve acontecer nas próximas horas, já que o meia-atacante já está em Fortaleza, onde realizou exames médicos antes de assinar contrato. Ele tinha outras propostas, entre elas de alguns times da Série C, mas preferiu acertar com o Ferroviário-CE por um pedido do técnico Francisco Diá, com quem já trabalhou.

Aos 25 anos, Dioguinho começou a carreira no Izabelense, depois passou pro Ypiranga-AP, Paragominas e Amazonas, até chegar ao Castanhal, onde foi um dos destaques do Campeonato Paraense do ano passado. Tanto que na época foi contratado pelo Remo e começou a atual temporada como titular, mas ao longo do tempo foi perdendo espaço e se envolvendo em polêmicas.

Isso porque, ao todo, ele já foi flagrado em festas durante três vezes duante a pandemia do covid-19. Além disso, no começo do mês de julho, em um duelo contra o Coritiba, pela Série B, foi visto usando um celular no banco de reservas. Porém o assunto foi tratado internamente. Agora, seguirá tentará voltar as suas melhores atuações na Série C.