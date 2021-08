Série C: Figueirense anuncia experiente lateral que estava em time do Brasileirão

Florianópolis, SC, 26 (AFI) – Brigando pela classificação no Campeonato Brasileiro Série C, o Figueirense anunciou mais reforço para a reta final. Nesta quinta-feira, confirmou a chegada do lateral-esquerdo Eltinho, de 34 anos, que estava no Juventude e chega com contrato até o final da temporada.

“O Figueirense informa a contratação do lateral-esquerdo Eltinho até o fim da temporada. Seja bem-vindo!”, anunciou o clube.

CARREIRA

O atleta estava desde 2019 no Juventude e fez 77 jogos e oito gols. Ajudou nos acessos da Série C para a Série B e depois para a elite do Campeonato Brasileiro.

Experiente, tem passagens por diversos clubes tradicionais como Paraná, Avaí, Coritiba, Náutico, ABC-RN, Criciúma, entre outros.

À DISPOSIÇÃO

Eltinho já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Jorginho.

O Figueirense volta a campo no domingo, às 11h, quando recebe o líder Ypiranga-RS no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela 14ª rodada. Em sexto lugar, soma 19 pontos, três a menos do que o Ituano, que fecha o G4 do Grupo B.