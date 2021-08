Série C: Figueirense anuncia saída de atacante ex-Ponte Preta e zagueiro ex-Flu

Florianópolis, SC, 05 (AFI) – No mesmo dia em que anunciou a contratação do volante João Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueirense comunicou, em uma nota oficial, a saída de dois jogadores que não fazem mais parte do elenco. São eles: atacante Marlyson e o zagueiro Paulo Ricardo.

Ex-jogador de Joinville, Ponte Preta, Paraná, São Bernardo, Boa Esporte e XV de Piracicaba, o atacante renovou seu contrato até o final de 2023 com o Furacão para ser repassado por empréstimo de uma temporada para o Metalist, da Ucrânia. Contratado há pouco mais de um mês, Marlyson fez apenas três partidas e marcou um gol.

Já o zagueiro Paulo Ricardo, que estava no Orlando Scarpelli desde o começo do ano passado, vinha tendo pouco espaço e pediu a rescisão de contrato para procurar outro clube para seguir a carreira. Ao todo, ele fez 35 jogos com a camisa alvinegra.

O Figueirense volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Oeste na Arena Barueri, em São Paulo.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA OFICIAL DO FIGUEIRENSE

O Departamento de Futebol do Figueirense informa que os atletas Marlyson e Paulo Ricardo não seguirão no alvinegro na sequência da temporada.

O atacante Marlyson, que recentemente prorrogou o seu vínculo com o Figueirense, foi emprestado ao Metalist, da Ucrânia. O contrato do atleta com o Furacão previa a aprovação da sua saída, no caso de proposta para atuar no futebol do exterior. Marlyson, que tem contrato com o alvinegro até o final de 2023, foi emprestado por uma temporada.

Já o zagueiro Paulo Ricardo, solicitou nesta quarta-feira (04), o seu desligamento do clube.

O Figueirense agradece pela dedicação e deseja sucesso aos atletas.