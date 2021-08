Série C: Figueirense contrata atacante revelado pela base do Palmeiras

Florianópolis, SC, 6 (AFI) – Nesta tarde de sexta-feira, o Figueirense anunciou mais um reforço para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Everton Brito, de 26 anos.

O jogador já poderá fazer sua estreia, na próxima rodada, contra o Paraná, na próxima segunda-feira. Ele chega do Juventude, com um vínculo por empréstimo até o final do ano.

TRAJETÓRIA

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante também passou XV de Piracicaba, Gama, Ferroviária, Goiás e Juventude.

MAIS REFORÇOS

Everton é o segundo atleta anunciado pelo Furacão nesta semana. Na última quarta-feira, o clube apresentou o volante João Paulo.

PRÓXIMA PARTIDA

O time entra em campo neste domingo, às 11h, contra o Oeste, em duelo válido pela 11° rodada da Série C.

CORINTHIANS: Fagner credita retrospecto negativo em casa a ausência de público: “Jogar sem torcida tem feito bastante falta”