Série C: Figueirense contrata volante veterano com passagens por Ponte Preta e Athletico

Florianópolis, SC, 4 (AFI) – No final da tarde desta quarta-feira, o Figueirense anunciou a contratação do volante João Paulo, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Veterano de 36 anos, o jogador foi apresentado pelo coordenador Raffaele Messina.

AMBICIOSO

Em sua chegada, o jogador projetou como meta o acesso e disse que o clube fez grande esforço para trazê-lo.

“Vamos com o objetivo de colocar o Figueirense primeiro na Série B e depois na primeira divisão. Estou bem fisicamente e à disposição do técnico Jorginho”, disse.

CARREIRA

Formado nas categorias de base do São Caetano, o volante atuou por equipes como Ponte Preta, Athletico, Coritiba e Juventude. Na equipe de Caxias do Sul, inclusive, conquistou o acesso à Série A no ano passado.

JÁ PODE JOGAR?

João Paulo só aguarda agora a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do treinador.

PRÓXIMA COMPROMISSO

O Figueirense volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Oeste na Arena Barueri, em São Paulo.

