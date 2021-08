Série C: Figueirense está em alta e exige mais respeito

Florianópolis, SC, 27 (AFI) – O volante do Figueirense-SC João Paulo não precisou de muito tempo para assumir a titularidade. A pedido de Jorginho, o experiente jogador de 36 anos chegou em Florianópolis no início de agosto e, em menos de um mês, se tornou uma das principais peças.

Faltam apenas cinco rodadas para o término da Fase de Grupos do Campeonato Brasileiro Série C e o Figueirense, a três pontos do G4 no Grupo B, com 19, conta bastante com o reforço. Na última temporada, João Paulo esteve na campanha de acesso ao Brasileirão pelo Juventude.

MAIS RESPEITO

O Alvinegro tem três vitórias e apenas uma derrota, para o Oeste-SP por 2 a 1, nas últimas quatro rodadas. O sucesso sobre Novorizontino-SP, Paraná-PR e Mirassol-SP dão moral antes do complicado duelo contra o líder Ypiranga-RS.

“A gente vem em uma crescente e trabalhando forte para construir uma sequência positiva, agora com essa partida difícil diante do Ypiranga, mas sabemos do nosso potencial e da camisa que estamos defendendo. Vamos buscar as vitórias para que os adversários nos respeitem ainda mais.”

‘NO LUGAR QUE MERECE’

A famosa adaptação do volante foi muito rápida e, por isso, a vaga entre os onze iniciais também. João Paulo, porém, prefere destacar o trabalho e empenho do elenco, que sonha com a mesma meta: o acesso.

“O grupo é muito trabalhador. As vitórias não estavam vindo, mas agora estamos conseguindo os objetivos. Sabemos das nossas responsabilidades e vamos dar a vida para colocar o Figueirense no lugar que ele merece.”

DISPUTA BOA

A partida contra o Ypiranga neste domingo, em casa, no Orlando Scarpelli, às 11 horas. O Figueirense está em sexto na tabela e briga com o Botafogo-SP, em quinto também com 19 pontos, e o Ituano-SP para entrar no G4. O primeiro colocado e adversário soma 26, junto do Criciúma-SC. Atrás, aparece o Novorizontino com 24.