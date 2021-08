Série C: Figueirense fica a detalhes de anunciar lateral da Série A e pode ganhar volta de Garré

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – O Figueirense está a detalhes de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Eltinho. O jogador teve sua saída confirmada do Juventude e acerta os últimos detalhes para defender o clube catarinense na Série C do Campeonato Brasileiro.

Capitão do Juventude nas últimas duas temporadas, ele participou dos acessos nas Séries C e B do Brasileirão. Foram seis gols em 77 jogos.

MAIS UM!

Além de Eltinho, reforço viabilizado pela LA Sports, parceira do Figueirense, o técnico Jorginho pode ganhar outro jogador nos próximos dias. O meia Guilherme Garré está em fase final de recuperação. Ele ficou dois meses fora por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

“Ele está voltando. Espero que volte bem e sem nenhuma lesão novamente, que ele possa jogar. Ele nos ajudou muito no começo. Ele pode, sim, jogar com o Bassani, pode começar, pode ser que entre durante os jogos, mas ele também precisa voltar a jogar, pois treinar é uma coisa e jogar é completamente diferente. Ele precisa voltar aos poucos, é mais uma opção. Tenho certeza que vai nos ajudar muito”, disse Jorginho sobre o atleta de 28 anos.

O Figueirense está fora da zona de classificação. O time catarinense é o sexto colocado, com 19 pontos, contra 22 do Ituano, o primeiro dentro do G4. O próximo desafio do Figueirense é diante do Ypiranga, em jogo marcado para este domingo, às 11h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.