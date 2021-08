Série C: Figueirense-SC acerta com nova fornecedora de material esportivo no ano do centenário

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – O Figueirense-SC completou 100 anos, no dia 12 de junho, e prepara uma reformulação para o time voltar a figurar entre tops do Brasil. Um dos primeiros passos é o material esportivo revigorado e a diretoria, então, firmou uma parceria com a Volt Sport.

A empresa fica responsável não só pelo futebol masculino, mas as categorias de base, futebol de 7 e feminino, além da confecção de produtos para os torcedores. A Volt Sport que começa os trabalhos ainda em 2021, já tem a missão de dar “cara nova” a loja oficial, no Estádio Orlando Scarpelli.

VISÕES ALINHADAS

O Figueirense, na Série C, e a Volt Sport veem com bons olhos a nova parceira. A diretoria pensa em reerguer e deixar o Alvinegro “ao posto que merece”. A empresa conhece a responsabilidade, porém, garante na satisfação do clube e da torcida.

A Volt Sport é 100% brasileira e, no momento, fornece material esportivo para Remo, Vila Nova, América-MG e Botafogo-SP.

“Não estamos medindo esforços para reconduzir o Alvinegro ao posto que ele merece, entre os grandes clubes do país, e entendemos que a Volt Sport pode, e certamente será, uma das grandes parceiras nesta trajetória. Estamos satisfeitos por estarem conosco, iniciando esta parceria a partir do ano do centenário do Figueirense, marco tão especial na história do clube”, disse o presidente do Figueirense, Norton Boppré.

“A Volt Sport conhece a força da torcida alvinegra e acreditamos no trabalho que está sendo feito no clube. Ficamos extremamente satisfeitos por agregar um clube do porte do Figueirense ao nosso cast, se juntando a outras grandes equipes que já estão conosco. O torcedor do Figueira encontrará produtos de alta qualidade e atendimento diferenciado”, afirmou o diretor de operações da empresa, Kauê Martins.

QUER O ACESSO

O Figueirense encostou de vez na briga pela classificação no Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C. Está na sexta colocação com os mesmos 19 pontos do quinto Botafogo-SP e a apenas dois do quarto Ituano-SP.

Na próxima rodada, o duelo é direto contra o líder Ypiranga-RS, no Orlando Scarpelli, às 11 horas do domingo.