Série C: Figueirense segue preparação encostar no G4 e atacante fala em seguir ajudando com ‘fase artilheira’

Florianópolis, SC, 18 (AFI) – A vitória sobre o Paraná no começo da semana, pelo placar de 2 a 0, já ficou para trás e o Figueirense já está se preparando para enfrentar o Mirassol-SP, fora de casa, no próximo sábado (21), pela 13ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. O foco do time comandado por Jorginho é embalar mais um resultado positivo para seguir se aproximando do G4.

“Apesar de estarmos tendo poucos dias de treinamento entre um jogo e outro, estamos tentando usar esse tempo da melhor forma possível para aprimorarmos o que já estamos fazendo para conseguir esses três pontos. Nosso objetivo é a classificação, estamos focados nisso”, disse o atacante Andrew.

O atacante é o artilheiro da equipe nesta Série C com quatro gols marcados. Ao lado dos companheiros, ele participou do treino tático desta quarta-feira (18) e apesar da bola ‘estar entrando’ nos últimos jogos, Jorginho deu uma atenção especial ao setor ofensivo na atividade.

“Meu foco primeiro são sempre os três pontos, independente de quem faça os gols, mas estou aproveitando essa minha fase artilheira, é sempre bom balançar às redes. Quero seguir ajudando jogo após jogo e contra o Mirassol não será diferente, para a gente encostar no G4. Sabemos que será um duelo complicado, mas o foco são os três pontos”.

Com mais um treino marcado para essa quinta-feira, ainda em solo catarinense, no CFT do Cambirela, o Figueirense irá encerrar a sua preparação antes de viajar para o interior paulista. Atualmente, o time alvinegro aparece na sétima posição na tabela com 16 pontos, cinco a menos que o Ituano, que tem 23 e é o primeiro time na zona de classificação.