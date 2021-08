Série C: Figueirense tentará encerrar tabu contra Oeste para seguir em busca do G4

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – O Figueirense terá que derrubar um tabu se quiser seguir na caça ao G4 – zona de classificação – do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro. Desde que passou a enfrentar o Oeste na Série B em 2017, o clube catarinense nunca venceu o rival na Arena Barueri, local do jogo do próximo domingo, às 11 horas, pela 11ª rodada.

Rebaixado na Série A em 2016, o Figueirense pegou os paulistas quatro vezes em solo paulista e não venceu nenhuma. Foram três empates em 2017 (1 a 1), 2018 (0 a 0) e 2019 (0 a 0) e uma derrota em 2020 (2 a 1). Para complicar um pouco mais, o Figueirense tem outro jejum.

O time do técnico Jorginho ainda não venceu como visitante na atual edição da Série C. Em cinco partidas como visitante, o Figueirense tem dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 13,3%.

“Nós temos que quebrar esse negócio de não conseguir vencer fora de casa. (…) Vamos vencer fora e conseguir pontos necessários para se classificar e colocar o Figueirense onde nunca deveria ter saído”, disse Jorginho.

O Figueirense ocupa a sétima colocação com 13 pontos, a três do G4 e a quatro da zona de rebaixamento. No domingo, às 11 horas, o Figueirense visitará o lanterna Oeste na Arena Barueri, pela 11ª rodada.