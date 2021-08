Série C: Figueirense terá força máxima em duelo direto e goleiro mostra confiança em 1ª vitória fora de casa

Florianópolis – Focado em colar de vez no G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueirense-SC terá um duelo direto neste sábado (21), contra o Mirassol-SP, fora de casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, logo às 11h da manhã. Antes de embarcar para o interior de São Paulo, o goleiro Rodolfo Castro avaliou a preparação do time alvinegro e mostrou que está confiante na busca pelos três pontos.

“Nosso grupo está bem, estamos procurando trabalhar forte nesses dias que temos entre um jogo e outro e agora nosso objetivo é embalar uma sequência de vitórias para buscar encostar no G4. Então nosso foco vem sendo o Mirassol, será um duelo direto, então esperamos um bom jogo, mas vamos em busca dos três pontos”, disse o goleiro titular.

Para o duelo, o técnico Jorginho terá força máxima para escalar a equipe, já que não tem desfalques por suspensão ou lesão, em relação a formação que venceu o Paraná na última rodada. Ainda sem vencer longe de seus mandos nesta Série C, o goleiro acredita que o Figueirense vai colocar fim a esse tabu. Atualmente, o time alvinegro aparece na sétima posição na tabela com 16 pontos, mesma pontuação do adversário.

“É a hora de conquistar uma vitória fora de casa, esse é o nosso pensamento e nosso foco. Precisamos impor nosso jogo, como fazemos em casa, agora longe de nossos mandos e é esse caminho que vamos seguir para ganhar do Mirassol lá”, completou.

Até por conta disso, o Figueirense deve entrar em campo neste final de semana com a seguinte formação: Rodolfo Castro; André Krobel, Rayne, Guilherme Teixeira e Renan Luís; João Paulo, Oberdan e Bassani; Diego Tavares, Andrew, Bruno Paraíba. Técnico – Jorginho.