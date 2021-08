Série C: Focado em seguir na briga pela ponta, Criciúma terá um retorno e um desfalque para encarar Oeste

Criciúma, SC, 20 (AFI) – Focado em seguir com 100% de aproveitamento em jogos em casa, o Criciúma-SC tenta se manter ‘firme e forte’ no G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C e volta a campo no próximo domingo (22). O time catarinense recebe o Oeste-SP no Estádio Heriberto Hulse, às 11h da manhã. Para o duelo, o técnico Paulo Baier contará com um retorno, mas terá um desfalque.

Isso porque, o atacante Hygor que já foi baixa contra o Ypiranga-RS na rodada passada, não treinou com bola no decorrer desta semana por conta de uma lesão muscular na coxa e irá seguir de fora. Maranhão, que substituiu o jogador na última partida, deve seguir formando trio de ataque com Marcão e Silvinho.

Por outro lado, o volante Fellipe Mateus está de volta após cumprir suspensão na rodada passada e será titular. Com isso, Jessé deve ser sacado do meio-campo. No último treino, realizado na manhã desta sexta-feira (20) realizado no Estádio Heriberto Hülse, a atividade teve ênfase em bolas paradas e finalizações.

Atualmente com 23 pontos, o Criciúma está no ‘pelotão de cima’ da chave, empatado com o líder e vice-líder, Ypiranga-RS e Novorizontino-SP, respectivamente, mas fica atrás nos critérios de desempate. Em doze jogos são sete vitórias, dois empates e três derrotas.

Até por conta disso, o Criciúma deve ir a campo neste final de semana com a seguinte formação: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Fellipe Mateus, Dudu Vieira e Arilson; Maranhão, Marcão e Silvinho.