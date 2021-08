Série C: Gerson Gusmão explica sucesso na virada do Botafogo-PB: ‘Mudamos a estrutura’

João Pessoa, PB, 09 (AFI) – Um dos grandes responsáveis pela liderança do Botafogo-PB no Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C, com certeza é o treinador Gerson Gusmão. No último domingo, na vitória de virada sobre o Paysandu-PA, ele deu mais uma amostra.

O Belo chegou aos 19 pontos e se isolou na ponta da tabela. Atrás, quatro times aparecem com 17. Em ordem, Manaus-AM, Tombense-MG, Volta Redonda-RJ e Ferroviário. O adversário da última rodada, Paysandu, tem 16.

ESTRELA DE GUSMÃO

O Botafogo foi aos vestiários com a derrota parcial por 1 a 0. O comandante conversou com o time e, para a segunda etapa, fez uma alteração ousada. O atacante Welton entrou na vaga do volante Amaral. Funcionou muito.

“Mudamos a estrutura de jogo, colocamos um jogador de força na frente, que ainda não tinha condições de jogar os 90 minutos, no caso o Welton, e a gente precisa ter um cuidado grande para não perdê-lo novamente. Sabíamos que 45 minutos eram um tempo que não correríamos muito risco. Ele entrou, fez gol, nos ajudou e conseguiu fazer jogadas importantes.”

“Tiramos um jogador de meio de campo, de marcação, e colocamos o Esquerdinha para fazer uma função mais atrás, para ter uma saída de bola melhor e encaixou. Então estamos felizes com o resultado, com a mudança na maneira de jogar no segundo tempo, que foi fundamental para a gente conseguir a vitória.”

TENTOU NÃO PERDER, MAS…

O cuidado na minutagem, porém, não evitou a ausência de Welton para a próxima rodada. O autor do gol de empate recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como Pablo. O técnico lamenta, mas também enxerga pontos positivos.

“É uma pena, mas é um jogador que vinha pendurado, assim como o Pablo. Nós sabíamos que perderíamos alguns jogadores, então agora é descansar esses atletas que fizeram um jogo de muita entrega, principalmente para tentar reverter o placar adverso. Durante a semana é encontrar substitutos para esses atletas, e que possamos enfrentar mais um adversário direto e voltar com o resultado positivo.”

JOGO GRANDE

Os desfalques ficarão de fora de um importante jogo. O Botafogo visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, sábado (14), às 17 horas. Mais um confronto direto no disputado Grupo B.