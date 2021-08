Série C: Herói improvável do Criciúma comemora fim de jejum e foca no duelo contra o Oeste para se manter no G4

Criciúma, SC, 19 (AFI)- Em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série C, tanto que está dentro do G4 do Grupo B, o Criciúma conseguiu quebrar um tabu que estava incomodando nesta última rodada. Isso porque, ao superar o Ypiranga-RS, no Estádio Colosso da Lagoa, por 1 a 0, a equipe catarinense quebrou um jejum de vitórias fora de casa que já durava mais de um ano.

E essa batalha teve um herói improvável, já que o único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo Hélder, de cabeça, no começo do segundo tempo. Um dos jogadores mais experientes do elenco, ele falou sobre a importância desta vitória longe de casa que dá confiança para a sequência da competição.

“A gente está bem no campeonato, está fazendo bons jogos e tendo resultado dentro de campo. Tudo que a gente projetou está acontecendo. Agora é manter os pés no chão porque não conquistamos nada ainda, nosso objetivo é passar de fase e depois disso, vai ser outro campeonato. Mas, nosso foco é o acesso”.

O lateral também falou sobre o próximo desafio que será contra o lanterna Oeste, em casa, no Estádio Heriberto Hulse, no próximo domingo (23), às 11h da manhã. Atualmente, o Criciúma aparece na terceira colocação da chave com 23 pontos, mesma pontuação do Ypiranga e Novorizontino, líder e vice-líder respectivamente, mas fica atrás nos critérios de desempate.

“Será mais um jogo difícil. Essa Série C como todos podem acompanhar não tem jogo fácil, será mais um duelo complicado. Já enfrentamos o Oeste no primeiro turno e foi bastante difícil, eles têm um time jovem que corre muito e por isso temos que estar preparado mentalmente, independente do que o adversário está passando dentro da tabela”.