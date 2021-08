Série C: Horas antes do jogo, técnico pede demissão após 20 dias de trabalho e duas derrotas

Riachão do Jacuípe, BA, 23 (AFI) – O técnico Luizinho Lopes pediu demissão do Jacuipense horas antes do jogo contra o Santa Cruz nesta segunda-feira, às 20 horas, no Barradão, em Salvador. Ele fez apenas dois jogos e sofreu duas derrotas ao longo dos 20 dias à frente do clube baiano.

“O Esporte Clube Jacuipense informa que o treinador Luizinho Lopes não dirige mais o clube na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Agradecemos aos serviços prestados pelo profissional, que optou por outros desafios para a sequência da carreira”, informou o Jacuipense nas redes sociais.

PROPOSTA?

O repentino pedido de demissão de Luizinho Lopes tem um motivo. O treinador recebeu e aceitou uma proposta do Confiança para comandar os sergipanos na Série B do Campeonato Brasileiro. Zé Carlos Leal tem dirigido o Dragão de forma interina desde a saída de Rodrigo Santana.

O Jacuipense, enquanto isso, será dirigido, de forma interina, por Quintino Barbosa. O clube baiano amarga a vice-lanterna do Grupo A com dez pontos, três a mais do que o adversário pernambucano desta noite.