Série C: Já focado na próxima fase, Ypiranga-RS fecha contratação de zagueiro colombiano

Erechim, RS, 03 (AFI) – Ainda sem anunciar oficialmente, o Ypiranga-RS encaminhou a contratação de mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, já pensando na segunda fase pois o Canarinho é líder do Grupo B e tem chances claras de avançar. Trata-se do zagueiro colombiano Salazar, de 26 anos, que estava no Azuriz, do Paraná.

O jogador já está em Erechim realizado exames e deverá ser oficialmente apresentado na tarde desta terça-feira (03), no Colosso da Lagoa. Ele chega para suprir a baixa do zagueiro Patrick, que será submetido a um procedimento cirúrgico.

Apesar de ser colombiano, o novo defensor do Ypiranga praticamente profissionalizou-se no futebol brasileiro. Luis Ángel Salazar Cuesta acumula passagens por Paraná Clube, onde disputou a Série B do brasileiro de 2020, Rio Branco (PR), Avaí, Barra (SC), Ceará entre outros.

Com um retrospecto de seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em dez jogos, o Ypiranga-RS está na liderança da chave com 20 pontos ganhos. Agora, a diretoria do Canarinho corre contra o tempo para regularizar o jogador antes da próxima partida, que será no sábado (07), contra o Mirrasol.