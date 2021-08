Série C: Jacuipense anuncia ex-técnico do Manaus

Riachão do Jacuípe, BA, 02 (AFI) – O Jacuipense já possui novo treinador para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Luizinho Lopes, de 39 anos, nome que chega ao Jacupa depois de ótimo trabalho realizado dirigindo o Manaus.

Em duas oportunidades no comando do Gavião do Norte, Lopes esteve à frente da equipe em 32 jogos. Na última passagem pelo time amazonense, o treinador obteve aproveitamento de 77% em 15 partidas realizadas.

Período em que conquistou 11 vitórias, um empate e três derrotas. Ainda nesta segunda passagem pelo Manaus, foi campeão estadual este ano.

Luizinho Lopes é o novo técnico do Jacuipense

TRAJETÓRIA

Natural do Rio Grande do Norte, Luizinho Lopes também possui entre os seus principais feitos o acesso alcançado em 2017 na Série D do Brasileiro pelo Globo (RN), equipe onde iniciou a carreira no profissional em 2016.

Já no comando do Uberlândia, no ano passado, foi campeão do Troféu Inconfidência. Conquista essa que também garantiu a presença do clube mineiro na Série D.

Além dessas experiências citadas acima, ainda conta com trabalhos no comando dos times do Confiança e América de Natal.

O novo comandante do Jacupa desembarca em Salvador na noite desta segunda-feira.