Série C: Jacuipense-BA contrata atacante que estava na Série B com o Londrina

Jacuípe, BA, 19 (AFI) – Nesta quinta-feira, o Jacuipense anunciou mais um reforço para a sequência da Série C do Campeonato Brasiliero. Trata-se do atacante Douglas Santos.

O jogador estava disputando a Série b com o Londrina.

CARREIRA

No início da carreira, começou na base do Bahia, atuou no grupo de aspirantes do Corinthians e, no último ano, passou pelo São Bernardo.

SITUAÇÃO NO CAMPEONATO

Na competição Nacional, o time ocupa a vice-lanterna do Grupo A. A equipe soma apenas 10 pontos e não vence há cinco partidas. Restando seis jogos pela frente, ainda há uma chance de se classificar para a próxima fase caso haja uma reação.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso está marcado para a segunda-feira, (23), às 20h, contra o Santa Cruz.

