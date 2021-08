Série C: Jacuipense-BA contrata zagueiro revelado no Flamengo e que estava no Treze

Jacuipense, BA, 24 (AFI) – Ainda em busca de um novo comandante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C após a saída de Luizinho Lopes, o Jacuipense-BA aproveitou para oficializar um novo reforço para o sistema defensivo, visando a manutenção da equipe na terceira divisão. Trata-se do zagueiro Marlon.

“Marlon é o novo zagueiro do Jacuipense! Formado nas divisões de base do Flamengo, o zagueiro também jogou no profissional do Rubro Negro quando foi transferido para o futebol grego. Marlon ainda atuou no Náutico, ABC, Joinville, Globo e Treze, sendo o último, o clube que estava defendendo em 2021. Boa sorte, Marlon!”, postou o clube nas redes sociais.

Formado nas categorias de base do Flamengo, ele tem passagens pelo futebol europeu e também por Náutico, ABC, Joinville, Globo e Treze. Agora, a diretoria do Leão do Sisal corre contra o tempo para regularizar o atleta antes da próxima rodada.

Na vice-lanterna do Grupo A com 11 pontos ganhos, o Jacuipense volta a campo no próximo sábado (28), de olho na reabilitação, quando visita o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h.