Série C: Jacuipense contrata atacante com passagens por XV de Piracicaba e América-RN

Jacuípe, AL, 13 (AFI) – Nesta tarde de sexta-feira, o Jacuipense anunciou a contratação do atacante Bruninho para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Bruninho estava jogando no América de Natal, da Série D.

COMEÇO

Atualmente com 25 anos, o atacante natural de Capivari, interior de São Paulo, começou a carreia no XV de Piracicaba e chegou a ter passagens pela equipe Sub-20 do Fluminense.

OUTROS CLUBES

Depois disso, passou por alguns clubes do interior paulista e com escala nacional. Tais como: Monte Azul, Sampaio Corrêa, Confiança e Caixas até chegar ao América-RN.

